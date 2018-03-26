СМИ: Берлин покинут четыре российских дипломата из-за дела Скрипаля

Немецкие власти приняли решение о высылке четырех российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что власти ФРГ официально объявят об этом решении во второй половине дня 26 марта. Кроме того, отмечается, что такая мера стала ответной реакцией на нежелание российской стороны содействовать в расследовании использования химоружия в инциденте с отравлением, а также знаком солидарности с британской стороной.

Ранее польский МИД проинформировал о принятом решении по высылке российских дипломатов.