Президент Италии попросил Джентилони продолжить исполнять обязанности премьера
Президент Италии Серджо Маттарелла попросил подавшего в отставку премьер-министра Паоло Джентилони продолжать исполнять обязанности главы правительства. Об этом говорится в сообщении канцелярии Квиринальского дворца.
«Президент предложил председателю совета министров оставаться в должности для завершения текущих дел», — говорится в сообщении.
Отставка Джентилони стала формальным шагом, связанным с началом работы нового парламента, образованного после выборов 4 марта.