Лавров рассказал о встрече Путина и Абэ

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае. Мы заинтересованы в том, чтобы наши переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого саммита», — сказал Лавров в ходе встречи с японский коллегой Таро Коно.

По словам Лаврова, российско-японские отношения развиваются динамично, впервые в этом году стороны откроют Год Японии в России и России в Японии.