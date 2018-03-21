Трамп внес на утверждение на пост госсекретаря кандидатуру Помпео
Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря, передает Reuters.
13 марта Трамп в своем твиттере сообщил, что Рекс Тиллерсон покинет пост госсекретаря.
На это место президент решил назначить главу ЦРУ Майка Помпео.
Также сообщалось, что разногласия в разрешении северокорейской проблемы между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном послужили основной причиной для отставки последнего.