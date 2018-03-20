Госдеп прокомментировал звонок Трампа Путину

США и Россия должны быть на связи друг с другом как две ядерные супердержавы. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

Таким образом она прокомментировала телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

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«Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять трубку и вести диалог друг с другом», — отметила Науэрт.

При этом она подчеркнула, что США продолжат критиковать Россию за ее действия.

Ранее Белый дом рассказал о беседе Путина и Трампа.