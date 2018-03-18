В США началось голосование на выборах президента России, передает РИА «Новости».

Для россиян, пребывающих на территории США избирательные участки были открыты в посольстве в Вашингтоне, а также в генконсульствах в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле.

Участок для голосования на площадке в посольстве в Вашингтоне открыл лично посол России в США Анатолий Антонов.

Реклама

Ранее ЦИК отчитался о явке избирателей на выборах президента к 12.00 мск.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.