Избирательные участки открылись в Калининградской области

Избирательные участки на выборах президента России открылись в 08.00 по местному времнеи в самом западном регионе страны — в Калининградской области.

По данным РИА «Новости», в голосовании смогут принять участие более 789 тыс. жителей региона.

В области открыты 542 постоянных избирательных участка, еще 28 участков сформировано на кораблях, которые в день голосования находятся в плавании, отметили в областной избирательной комиссии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента.