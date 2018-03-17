Прилепин предложил США уйти в отпуск из-за Донбасса

Захар Прилепин, российский писатель и заместитель командира одного из батальонов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, считает, что двухнедельный отпуск высшего руководства США мог бы привести к наступлению мира в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения», — сказал Прилепин во время Книжного салона в Париже.

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Он отметил, что американские политики смотрят оценивают проблему Донбасса только с позиции Киева. По словам Прилепина, «приезжает какой-то (какой-нибудь) американский советник, живет в Киеве три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление». Он считает, что такие действия с американской стороны имеют прямые политические последствия.

В 2017 году сообщалось, что Прилепин обвенчался в Донецке из-за местных жителей.