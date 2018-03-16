Посол России в Лондоне пристыдил официальных лиц Британии за «базарную ругань»

Посол России в Лондоне Александр Яковенко посчитал «базарной руганью» заявления британских политиков об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Мы никогда не становились на одну доску с ними по той простой причине, что у нас существует совершенно другая политическая культура и, кстати, в заявлениях российских официальных лиц вы никогда не услышите вот такую, я бы сказал, базарную ругань, которую мы можешь слышать от официальных лиц», — сказал Яковенко.

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Также посол считает, что заявлениями по делу Скрипаля британские политики пытаются отвлечь внимание страны от Brexit.

Ранее стало известно, что штат дипмиссии в Британии сократится на 40%.