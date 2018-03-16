Экс-глава ГРУ о Скрипале: разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями»

Экс-глава ГРУ Федор Ладыгин заявил, что российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями», которые в Британии пытаются приписать Москве, передает РИА «Новости».

«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить… никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти США могут ввести новые санкции в отношении России после отравления в экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.