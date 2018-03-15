Собчак и Гудков заявили о создании новой партии
Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак и оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявили о решении создать новую партию, передает РИА «Новости».
«Мы вас пригласили, чтобы вам сказать важную новость — недавно я сделал Ксении предложение. И она согласилась», — сказал Гудков.
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Собчак добавила, что они «решили быть вместе», пояснив, что речь идет о создании партии.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с доведением до слез Собчак во время дебатов.