Собчак и Гудков заявили о создании новой партии

Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак и оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявили о решении создать новую партию, передает РИА «Новости».

«Мы вас пригласили, чтобы вам сказать важную новость — недавно я сделал Ксении предложение. И она согласилась», — сказал Гудков.

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Собчак добавила, что они «решили быть вместе», пояснив, что речь идет о создании партии.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с доведением до слез Собчак во время дебатов.