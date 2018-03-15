Захарова сравнила заявления США по Крыму с лекцией «Сны и сновидения»

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявления Госдепа США о том, что Крым является частью территории Украины, с лекцией «Сны и сновидения», передает РИА «Новости».

«Что касается заявления Госдепа о том, что «Крым — это Украина», знаете, это похоже на лекцию «Сны и сновидения», — заявила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала обвинения Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и пообещала принять ответные меры.