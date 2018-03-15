Источники назвали основную причину отставки Тиллерсона

Разногласия в разрешении северокорейской проблемы между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном послужили основной причиной для отставки последнего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Тиллерсон с самого начала был сторонником диалога с Пхеньяном, в то время как Трамп намеревался продолжать кампанию максимального давления на КНДР.

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В связи с этим глава государства начал опасаться, что госсекретарь слишком сильно желает пойти на уступки Пхеньяну, рассказали источники.

В пятницу, 9 марта, Трамп сказал главе аппарата Белого дома Джону Келли, что тот должен сообщить Тиллерсону о грядущей отставке. По словам источника, Келли пытался разубедить президента, однако тот «слишком устал» от того, что Тиллерсон часто противоречил ему.

13 января Трамп в своем твиттере сообщил, что Тиллерсон покинет пост госсекретаря. На это место президент решил назначить главу ЦРУ Майка Помпео.