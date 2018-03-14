Небензя: есть основания заявлять о наличии у Британии формулы газа «Новичок»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть основания предполагать наличие у Лондона формулы газа «Новичок», которым, по данным Великобритании, мог быть отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

По словам Небензи, для того, чтобы британские спецслужбы установили, что Скрипаль был отравлен именно при помощи «Новичка», у них должна быть формула газа.

Реклама

«И это самый важный момент в этой истории», — добавил дипломат.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля.