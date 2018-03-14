Захарова ответила на критику Мэй в адрес Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику британского премьера Терезы Мэй в адрес главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом Захарова написала в фейсбуке.

Мэй в ходе выступления перед парламентариями по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что Лавров недостоин своего поста.

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«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Великобритания отозвала приглашение Лаврова в Лондон.