СМИ сообщили о возможной высылке российских дипломатов из Британии из-за дела Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

Высылка дипломатов станет ответной мерой, принять которую намерена Великобритания. Отмечается, что число дипломатов из России, которых вышлют из страны, не будет таким большим, как в 1971 году, когда выслали 105 человек.

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Неизвестно, будет ли выслан посол России в Великобритании, но британская сторона хотела бы сохранить способность вести диалог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об ответственности Великобритании за попытку ввести в заблуждение мировую общественность насчет отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля,