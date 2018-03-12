Сенатор заявил об отзыве послов после обвинений Мэй в адрес России

Итогом высказанных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обвинений в адрес России о якобы ее причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипотношений стран, передает РИА «Новости» заявление сенатора Игоря Морозова.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов», — сказал Морозов.

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По его словам, судя по сложившейся ситуации, к отзыву посла может прибегнуть как Россия, так и Великобритания.

«Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — заявил Морозов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России.