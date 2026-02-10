Размер шрифта
Юрист ответил, что грозит Собчак и Гузеевой за рекламу вилл мошенника

Юрист Салкин: звезды не несут ответственности за действия лиц, купивших у них рекламу
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Лариса Гузеева не обязаны выплачивать долги скандально известного застройщика Сергея Домогацкого. Об этом заявил News.ru юрист Михаил Салкин.

Как отметил Салкин, закон не предусматривает ответственность медийной личности за деятельность лиц, которые заказали у них рекламу. Он привел в пример случай с актером Владимиром Пермяковым, который сыграл Леню Голубкова в роликах про мошенническую пирамиду МММ.

«Поэтому я считаю неперспективными иски к звездам о взыскании. С другой стороны, если будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и роль инфлюенсера в продвижении привлечения средств была значительная, правоохранительные органы могут расценить действия по заказу рекламы как вступление в организованную группу с целью хищения средств дольщиков», — заявил юрист.

4 февраля Telegram-канал Mash утверждал, что Гузееву и Собчак обвинили в соучастии мошеннической схемы Домогацкого. Сейчас застройщик проходит процедуру банкротства. Сумма ущерба жертв мошенника оценивается в 500 млн рублей.

По данным издания, обманутые покупатели потребовали субсидиарной ответственности Собчак и Гузеевой по долгам Домогацкого, пока не доказано обратное.

Ранее у Надежды Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии.
 
