Армия

«Мы закричали: свои»: пленный солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться русским

Солдат ВСУ рассказал, как выбежал из укрытия, чтобы сдаться в плен России
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский военнослужащий Дмитрий Коломоец сообщил, что вместе с сослуживцем покинул укрытие и сдался после взрыва гранаты на одном из участков фронта.
Об этом пишет RT.

По его словам, укрытие, в котором они находились, подверглось атаке, после чего произошел мощный взрыв. Осознав опасность, военнослужащие выбежали наружу и начали кричать, что сдаются, не понимая, какие именно силы находятся поблизости.

«Кинули гранату большую, она бахнула — мы сразу выбежали с криком «Сдаемся!». «Свои, мы сдаемся». Ну мы крикнули: «Свои!», да. Мы не знали, кто пришел: либо ваши, либо кто-то еще», — сказал он.

Коломоец отметил, что после выхода из укрытия их задержали российские военнослужащие. По его утверждению, им оказали гуманное обращение — накормили, напоили и дали сигареты.

До этого военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» во время штурма в Запорожской области взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины, который решил добровольно сложить оружие.

Ранее экс-боец ВСУ назвал причину, по которой Зеленский продолжает войну.
 
