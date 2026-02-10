Россия объявила в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева

ТАСС: пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск по статье УК

Министерство внутренних дел России объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в документе.

По какой именно статье Уголовного кодекса России ведется розыск, не уточняется.

Вместе с тем в силовых структурах сообщили агентству, что Серебрицкая объявлена в федеральный розыск по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Позднее женщина будет объявлена в международный розыск, уточнил источник.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что исполнителю покушения на генерала Алексеева могла грозить смертная казнь.