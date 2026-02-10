Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россия объявила в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева

ТАСС: пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск по статье УК
Кадр из видео, полученного с камеры наружного наблюдения/ФСБ РФ/РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в документе.

По какой именно статье Уголовного кодекса России ведется розыск, не уточняется.

Вместе с тем в силовых структурах сообщили агентству, что Серебрицкая объявлена в федеральный розыск по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Позднее женщина будет объявлена в международный розыск, уточнил источник.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что исполнителю покушения на генерала Алексеева могла грозить смертная казнь.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!