McDonald's зарегистрировал бренд в России

Роспатент: McDonald's оформил товарный знак в России
Willy Kurniawanю/Reuters

Сеть ресторанов McDonald's, приостановившая работу в России в 2022 году, зарегистрировала в стране одноименный товарный знак.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию бренда была подана в декабре 2024 года, а в 2026 году Роспатент принял решение о ее одобрении. Зарегистрированный товарный знак позволяет использовать бренд McDonald's для реализации продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первый ресторан открылся в американском Сан-Бернардино, а в 1948 году сеть впервые сформулировала принципы концепции быстрого питания. По состоянию на конец июня McDonald's насчитывал более 44 тыс. ресторанов в 114 странах мира.

McDonald's объявил о приостановке деятельности в России 14 марта 2022 года, объяснив решение операционными, техническими и логистическими трудностями. Российские активы компании перешли ее лицензиату Александру Говору, при этом соглашение предусматривает право прежнего владельца в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

Уже 12 июня 2022 года в Москве открылся первый ресторан под ставшим альтернативой McDonald's брендом «Вкусно — и точка».

Ранее McDonald's зарегистрировал в России товарный знак десерта «МакФлурри».
 
