Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине

Лавров: нельзя восторженно воспринимать шаги Трампа, мира на Украине нет
Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, впереди еще большая дистанция. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат добавил, что нельзя восторженно воспринимать шаги президента США Дональда Трампа, в частности, говорить, что он «поставил на место» страны Европы или украинского президента Владимира Зеленского и требует от них выполнить определенные задачи.

По словам министра, «это все хорошо», но мир на Украине пока не установлен.

В этом же интервью Лавров заявил, что европейские страны по непубличным каналам посылают сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейцы таким образом хотят дать понять, что они тоже являются частью проблемы, и должны иметь место за столом переговоров.

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной с участием США в трехстороннем формате состоялся 4–5 февраля в Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что американская сторона предложила делегациям провести следующую встречу в Майами через неделю, и Киев дал согласие на участие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что США отказались поддерживать европейские войска на Украине.
 
