Запас трески в Баренцевом море сократился из-за изменения климата

Балашов: в Баренцевом море изменения климата сократили запасы трески
Håkan Wennhage

В Баренцевом море сократился запас трески из-за изменения климата. Об этом заявил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью Ura.ru.

В материале отмечается, что последние годы снижается общий допустимый улов трески смешанной Российско-Норвежской Комиссии по рыболовству. Так, в 2021 году он составлял 885 600 тонн, а в 2025 он сократился до 340 000 тонн.

«Я задавал ученым вопрос о том, что будет с треской в Баренцевом море. Что происходит в природе никто объяснить не может. Один из ученых сравнил нынешнее Баренцево море с тарелкой кислых щей, где непонятно что бродит, нет четких тенденций по температуре воды и воздуха», — сказал он.

По словам Балашова, в Мурманске практически весь января было -30°C, чего не было «никогда в жизни».

Он заявил, что воздействие человека здесь не просматривается, так как у РФ и Норвегии общий запас трески, и российской стороне невыгодно его подрывать.

По его прогнозу, в ближайшие несколько лет трески будет немного.

Ранее ученые предупредили о растущей угрозе поедающих мозг амеб.
 
