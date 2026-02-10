Размер шрифта
Щербаков о визите в Казахстан на фоне скандала с Сабуровым: «Я вообще к другу приехал»

Соведущий Сабурова Алексей Щербаков признался, что прилетел в Казахстан к другу
dinchoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник шоу «Что было дальше?» Алексей Щербаков заявил на красной дорожке с премьеры фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», которая состоялась 9 февраля, что прилетел в Казахстан не ради участия в мероприятии. Ролик со стендап-комиком публикует Telegram-канал ВПШ.

На видео Щербаков произносит речь перед поклонниками в Алма-Ате и, не без толики иронии, уверяет: «Не знаю, что сказать... Я вообще к другу приехал!» ВПШ отмечает, что интернет-пользователи и фанаты Щербакова серьезно отнеслись к словам юмориста и даже предположили, что речь шла о его коллеге по ЧБД Нурлане Сабурове.

6 февраля Сабурова задержали в аэропорту Внуково в Москве и запретили въезд в Россию на 50 лет. Он улетел в Казахстан.

Спустя два дня в Алма-Ате заметили комика Алексея Щербакова, который прилетел туда на премьеру фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», где сыграл одну из ролей. В аэропорту Щербакова встретили с национальными угощениями и музыкой.

Позднее Telegram‑канал «Только никому» предположил, что Щербаков встретится в Алма-Ате с Сабуровым. Канал не исключил, что за границей состоится неформальная встреча всех участников проекта: «Так, глядишь, и все ЧБД соберется».

Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ нашли скрытый смысл в первой роли Ефремова.
 
