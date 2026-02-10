Размер шрифта
Макрон предложил европейским лидерам возобновить диалог с Россией

Макрон заявил, что предложил лидерам ЕС возобновить диалог с Россией
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. Об этом он заявил газете Tagesanzeiger.

«Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет; Россия останется здесь и завтра. В конце концов, она прямо у наших границ. Поэтому важно структурировать возобновление европейских дискуссий с Россией, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но и не завися от третьих сторон в этих дискуссиях. Именно поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог», — сказал французский президент.

Он добавил, что некоторые страны решили пока не отправлять своих дипломатических советников в РФ, как это сделал Париж.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат». Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее посол РФ назвал попытки возобновить диалог с Евросоюзом бессмысленными.
 
