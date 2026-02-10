Размер шрифта
Макрон заявил о восстановлении каналов связи с Россией

Макрон: каналы связи с Россией восстановлены на техническом уровне
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Tagesanzeiger, что каналы связи с Россией восстановлены на техническом уровне.

«Мы восстановили каналы обсуждения на техническом уровне. И я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры», — отметил Макрон.

Он отметил важность «хорошо организованного европейского подхода».

До этого Макрон предложил европейским лидерам возобновить диалог с Россией. По его словам, географическое положение европейских стран не изменится, Россия останется прямо у их границ. Поэтому важно возобновить европейскую дискуссию с Россией, подчеркнул Макрон.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат».

Ранее посол РФ назвал попытки возобновить диалог с Евросоюзом бессмысленными.
 
