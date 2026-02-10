Размер шрифта
Россиянам объяснили, можно ли сдавать ипотечную квартиру

Риелтор Сырцов: прямого запрета сдавать ипотечную квартиру нет, это ограничения банков
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

С точки зрения российского законодательства, прямого запрета на сдачу в аренду ипотечной квартиры для заемщика нет. Более того, есть судебная практика, включая решение Верховного Суда РФ, подтверждающая право гражданина сдавать такое жилье, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

9 февраля сообщалось, что россиян могут лишать льготной ипотеки, если выяснится, что квартира, купленная по госпрограмме, сдается в аренду. Так, житель Москвы неофициально сдавал жилье, оформленное по семейной ипотеке. По данным СМИ, в какой-то момент арендатор пожаловалась на него в налоговую на фоне спора из-за платы. Проверка показала, что условиями договора с банком сдача квартиры была запрещена. После этого заемщику поставили жесткий выбор: либо закрыть кредит в короткий срок (14 дней) на прежних условиях, либо банк пересчитает ставку с льготных 6% до рыночных 22%.

 «Прямого запрета сдавать ипотечную квартиру в России нет. Однако на практике банки часто включают в кредитный договор ограничивающие условия. Как правило, сдача в аренду либо прямо запрещена, либо разрешена только с письменного согласия банка. Если такой пункт в договоре отсутствует – что бывает крайне редко, – у заемщика нет формальных ограничений. Для получения согласия банка заемщику обычно требуется направить уведомление с данными арендатора и проектом договора. Банки, как правило, не препятствуют аренде, особенно если заемщик приводит разумные аргументы (например, что арендный доход поможет в погашении кредита)», — отметил Сырцов.

По его словам, в рамках льготных ипотечных программ (семейной, IT и др.) с точки зрения закона также нет специальных ограничений на аренду. Однако особый случай – использование материнского капитала, предупредил риелтор. Поскольку эти средства должны идти на улучшение жилищных условий детей, сдача купленной с их помощью квартиры может вызвать претензии органов опеки, если это ухудшит положение ребенка (например, если семья переедет в худшее жилье), подчеркнул Сырцов.

На практике споры между банками и заемщиками из-за аренды возникают нечасто, уточнил риелтор.

«С одной стороны, банки не всегда имеют ресурсы для тотального контроля залоговых квартир. С другой, значительная часть рынка частной аренды существует в «серой» зоне, где факт сдачи не афишируется», — заключил Сырцов.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее в 2026 году — снимать или покупать квартиру.
 
