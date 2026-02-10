В Минтруде заявили о необходимости удаленки для беременных россиянок

Будущим матерям необходимо предоставить возможность работать в дистанционном или гибком формате. Об этом в интервью изданию «Эксперт» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, беременные должны иметь возможность работать удаленно или с сокращенным рабочим днем, а после рождения ребенка им следует предоставить варианты поддержки, например специальные детские комнаты на территории работодателя или дополнительное сокращение рабочего времени.

Котяков подчеркнул, что речь идет о создании таких условий, при которых будущие матери смогут продолжать работать без риска для здоровья. Кроме того, работодатели должны учитывать семейные обстоятельства сотрудников, отметил глава Минтруда.

С 1 февраля материнский капитал в России снова проиндексировали — он достиг беспрецедентных размеров. Теперь за рождение первого ребенка после индексации с учетом инфляции выплатят 730 тыс. рублей, а за второго и последующих — 963 тыс. рублей. По прогнозам Минтруда России, в этом году его должны получить около 1,7 млн семей. Почему российская система поддержки семей считается уникальной — в материале «Газеты.Ru».

