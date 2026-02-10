Размер шрифта
Двигатель отказал у пассажирского самолета во время полета, проводится проверка

Прокуратура проводит проверку после отказа двигателя у самолета Ан-24
Авиакомпания «Ангара»/VK

Двигатель отказал у пассажирского самолета Ан-24 во время полета, прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Экипаж Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявшего санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, 10 февраля сообщил об отключении одного двигателя.

Самолет приземлился на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45 по местному времени в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо.

Байкало-Ангарской и Байкальской транспортными прокуратурами организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Росавиация с 5 ноября аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара». Ее самолет Ан-24 в июле потерпел крушение под Тындой. Решение было принято по итогам внеплановой проверки в целях безопасности полетов. В конце октября сообщалось, что перевозчик прекратил продажу билетов и предложит пассажирам полный возврат средств или переоформление на рейсы других авиакомпаний.

Ранее Ространснадзор предложил улучшить систему контроля в авиации после крушения Ан-24.
 
