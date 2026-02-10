Макрон подтвердил возобновление диалога между Парижем и Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию. Об этом он сказал в интервью европейским СМИ, в том числе испанской газете газете El País.

«Для некоторых было слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы», — сказал политик.

В этом же интервью французский лидер сообщил, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией, с которой, по его словам, придется строить новую архитектуру безопасности в регионе.

В феврале СМИ сообщили, что советник Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Как рассказали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

