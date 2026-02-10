Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Иркутской области на санитарном самолете отказал двигатель

В Иркутской области санитарный Ан-24 прервал рейс из-за отказа двигателя

Во время санитарного рейса в Иркутской области у самолета авиакомпании «Ангара» в полете отключился один из двигателей — борт ушел на запасной аэродром. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел с воздушным судном Ан-24, выполнявшим санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо. Экипаж сообщил об отключении одного двигателя во время полета.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Бодайбо самолет благополучно приземлился на запасном аэродроме в Нижнеангарске. Посадка состоялась в 13:45 по местному времени.

По факту авиационного инцидента Байкало-Ангарская и Байкальская транспортные прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

До этого самолет, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. метров и запросил экстренную посадку во Вьетнаме. Незапланированная посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Ранее в Европе самолет вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!