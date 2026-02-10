В Иркутской области на санитарном самолете отказал двигатель

Во время санитарного рейса в Иркутской области у самолета авиакомпании «Ангара» в полете отключился один из двигателей — борт ушел на запасной аэродром. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел с воздушным судном Ан-24, выполнявшим санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо. Экипаж сообщил об отключении одного двигателя во время полета.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Бодайбо самолет благополучно приземлился на запасном аэродроме в Нижнеангарске. Посадка состоялась в 13:45 по местному времени.

По факту авиационного инцидента Байкало-Ангарская и Байкальская транспортные прокуратуры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

До этого самолет, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. метров и запросил экстренную посадку во Вьетнаме. Незапланированная посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Ранее в Европе самолет вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей.