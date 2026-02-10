Размер шрифта
Лавров заявил, что в Европе стараются придать нацизму «приемлемый вид»

Лавров: в Европе наблюдаются попытки придать нацизму приемлемый вид
Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Попытки придать нацизму «приемлемый вид» наблюдаются в настоящее время в странах Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Во вторник, 10 февраля, дипломат принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов внешнеполитического ведомства РФ. Мероприятие состоялось по случаю Дня дипломатического работника.

«Продолжим работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись нигде, будь то на Украине или в различных частях Европы, где сейчас пытаются придать нацизму приемлемый вид», — сказал Лавров во время церемонии.

15 декабря прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. «За» проголосовали 119 государств, «против» — 51.

Среди стран, выступивших против принятия резолюции, оказались Германия, Италия и Япония. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что решение государств — бывших членов «Оси» вызвало беспокойство у российской стороны и заставило усомниться в искренности их заявлений об осознании вины за развязывание Второй мировой войны.

Ранее Москва направила генеральному секретарю ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма.
 
