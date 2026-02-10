Полина Диброва ответила на вопрос о свадьбе с Товстиком

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» призналась, что хочет вновь выйти замуж — и в будущем рассматривает рождение общего с бизнесменом Романом Товстиком ребенка.

«Готова ли я в ближайшее время снова стать мамой? Готовность, наверное, всегда есть. Но, во-первых, должно прийти время — когда Бог даст. А во-вторых, мне сейчас очень хочется пожить в другом состоянии: побыть невестой, побыть молодоженами, побыть просто любимой женщиной. Я не спешу. Пусть жизнь будет длинной — мне хочется насладиться каждым ее этапом. Ждать ли новостей о помолвке? Это уже вопрос не ко мне, а к другому человеку», — сказала она.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

Ранее Полина Диброва призналась, что бывший муж сначала не поверил ее словам о новой влюбленности.