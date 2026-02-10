Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Полина Диброва ответила на вопрос о свадьбе с Товстиком

Полина Диброва призналась, что хочет выйти замуж за Товстика
Пресс-служба телеканала СТС

Модель и блогер Полина Диброва в интервью «Газете.Ru» призналась, что хочет вновь выйти замуж — и в будущем рассматривает рождение общего с бизнесменом Романом Товстиком ребенка.

«Готова ли я в ближайшее время снова стать мамой? Готовность, наверное, всегда есть. Но, во-первых, должно прийти время — когда Бог даст. А во-вторых, мне сейчас очень хочется пожить в другом состоянии: побыть невестой, побыть молодоженами, побыть просто любимой женщиной. Я не спешу. Пусть жизнь будет длинной — мне хочется насладиться каждым ее этапом. Ждать ли новостей о помолвке? Это уже вопрос не ко мне, а к другому человеку», — сказала она.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально расторгли брак в сентябре 2025 года. У экс-супругов растут трое детей, у нынешнего избранника Дибровой, бизнесмена Романа Товстика, есть шестеро наследников. Возлюбленный модели недавно официально расторг брак с женой Еленой.

Ранее Полина Диброва призналась, что бывший муж сначала не поверил ее словам о новой влюбленности.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!