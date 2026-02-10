Размер шрифта
В Госдуме назвали минимальный балл для поступления в медвузы

РИА Новости: для поступления в медвузы в 2026 году потребуется от 36 баллов ЕГЭ
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления медицинские вузы составляет от 36 до 50 баллов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с РИА Новости.

«В феврале Минздрав РФ утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Так, повышены проходные баллы по русскому языку и химии на ряде направлений», — сказал он.

Как показало исследование «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», российские школьники формируют свои образовательные траектории осознанно, а списки экзаменов становятся отражением личных целей.

В 10-11 классе школьники с большей вероятностью выбирают физику — 11% в 9 классе и 15% в 10–11-х. К литературе интерес тоже немного растет — с 16% до 18%, в то время как к биологии, наоборот, снижается — 25% и 22%. Больше всех теряет свою популярность география: ее выбирают для сдачи на ОГЭ 20% школьников, а на ЕГЭ всего 3%. Химия также становится менее популярной, в 10-11 классах ее выбирают на 50% реже.

Ранее был назван самый страшный для российских школьников экзамен.
 
