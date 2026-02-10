В Госдуме назвали минимальный балл для поступления в медвузы

Средний размер минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления медицинские вузы составляет от 36 до 50 баллов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с РИА Новости.
«В феврале Минздрав РФ утвердил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Так, повышены проходные баллы по русскому языку и химии на ряде направлений», — сказал он.
Как показало исследование «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», российские школьники формируют свои образовательные траектории осознанно, а списки экзаменов становятся отражением личных целей.
В 10-11 классе школьники с большей вероятностью выбирают физику — 11% в 9 классе и 15% в 10–11-х. К литературе интерес тоже немного растет — с 16% до 18%, в то время как к биологии, наоборот, снижается — 25% и 22%. Больше всех теряет свою популярность география: ее выбирают для сдачи на ОГЭ 20% школьников, а на ЕГЭ всего 3%. Химия также становится менее популярной, в 10-11 классах ее выбирают на 50% реже.
