«Это не человек»: в Госдуме осудили кондуктора, высадившего подростка из-за сбоя оплаты

В Кемерово кондуктор высадила 13-летнюю девочку из автобуса ночью из-за сбоя оплаты. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» назвала поступок контролера неадекватным и бесчеловечным, отметив, что подобные инциденты недопустимы.

«Похоже, человеческие нормы перестали действовать в городе Кемерово, потому что высадить на морозе тринадцатилетнего ребенка, мне кажется, что взрослый адекватный человек просто не может. Здесь, получается, не адекватный и не человек. Мы, депутаты, уже пять лет назад внесли изменения и в кодекс об административных правонарушениях, и федеральный закон об уставе автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта, где предполагается введение административного штрафа для кондукторов и контролеров в размере 20–30 тысяч рублей, внесли изменения в КоАП тоже в 2021 году для водителей — пять тысяч рублей. Недопустимо ни с юридической точки зрения, ни с человеческой точки зрения, и не только в Кемерово, на территории всей Российской Федерации, у нас же единое государство», — сказала она.

Останина подчеркнула, что полиция должна незамедлительно реагировать на такие случаи и привлекать к ответственности кондукторов.

«Приняли закон, вопрос в исполнении этого закона. Давайте мы все-таки тогда заводить и административное производство. Где у нас полиция, которая должна на это отреагировать незамедлительно? И чтоб неповадно было, показать несколько раз в вечерних новостях, что подобные нелюди, кондукторы и контролеры будут наказаны по всей строгости закона. Поверьте, 20–30 тысяч рублей в городе Кемерово — это очень существенная сумма штрафов. И тогда, мне кажется, рука не поднялась бы у этого кондуктора выбросить ребенка на трескучий мороз», — добавила она.

Накануне Telegram-канал «Кемерово №1» сообщил, что кондуктор автобуса №197 ночью высадил на остановке 13-летнюю девочку из-за того, что у нее не получалось оплатить проезд — у школьницы оплата с банковской карты не прошла с первого раза, и ее номер попал в автоматический стоп-лист системы. Как рассказала мать подростка, деньги на карте были, а списание произошло через несколько минут после того, как девочку высадили. Женщина уточнила, что контролер вынудила выйти из транспортного средства также и подруг ее дочери, у которых проблем с оплатой не возникло.

Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг в Кемерово. В региональном ведомстве проводят проверку.

