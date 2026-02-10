«Ваганычу поберечься»: команда Петросяна сообщила о болезни юмориста

Юморист Евгений Петросян заразился «обычным вирусом», вернувшись с совместного отдыха в Турции со своей женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на людей из команды артиста.

«Грипп какой-то, но врачи посоветовали Ваганычу поберечься, в его возрасте и с таким букетом хронических заболеваний любой вирус опасен», — сказали инсайдеры.

В то же время источники уверили, что нет причин для беспокойства относительно состояния здоровья 80-летнего артиста. Они считают, что супруга Татьяна Брухунова позаботится о муже — и «все будет хорошо».

Петросян с 2019 года состоит в браке с Татьяной Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: сын Ваган и дочь Матильда. У юмориста также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой.

