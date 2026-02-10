Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

«Ваганычу поберечься»: команда Петросяна сообщила о болезни юмориста

Telegram-канал «Свита короля»: Петросян заразился вирусом после поездки в Турцию
Сергей Пятаков/РИА Новости

Юморист Евгений Петросян заразился «обычным вирусом», вернувшись с совместного отдыха в Турции со своей женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на людей из команды артиста.

«Грипп какой-то, но врачи посоветовали Ваганычу поберечься, в его возрасте и с таким букетом хронических заболеваний любой вирус опасен», — сказали инсайдеры.

В то же время источники уверили, что нет причин для беспокойства относительно состояния здоровья 80-летнего артиста. Они считают, что супруга Татьяна Брухунова позаботится о муже — и «все будет хорошо».

Петросян с 2019 года состоит в браке с Татьяной Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: сын Ваган и дочь Матильда. У юмориста также есть 57-летняя дочь, которая родилась в его первом браке. Женщина воспитала двоих детей, а в 2020 году стала бабушкой.

Ранее экс-невестка Ливанова сообщила, что советский актер начал терять память.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!