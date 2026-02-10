«Возникают вопросы»: в Госдуме объяснили поломку медалей Олимпиады-2026

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, говоря о хрупкости медалей зимних Олимпийских игр — 2026, заявила, что на Играх-2014 в Сочи ничего подобного не было. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы старались сделать их максимально красивыми и прочными. А здесь возникают вопросы к разработчикам, потому что в последнее время на Играх стали делать медали с использованием вторсырья и включать какие-то компоненты, учитывая аспекты экологии. И, видимо, не все эти компоненты срастаются между собой», — подчеркнула она.

На хрупкость медалей до этого жаловались несколько спортсменов: шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки, а американская фигуристка Алиса Лью, которая в составе своей сборной выиграла командный турнир Олимпиады, показала, что от медали отвалилась лента. На отрыв крепления для ленты пожаловалась еще одна олимпийская чемпионка из США — горнолыжница Бризи Джонсон.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее в Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады.