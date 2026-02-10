В Новороссийске после ночного землетрясения никто не пострадал

Разрушений и пострадавших в Новороссийске после землетрясения нет

После ночного землетрясения в Краснодарском крае разрушений и пострадавших в Новороссийске нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

«У нас все хорошо», — сказали в мэрии, добавив, что никто не пострадал.

Краснодарский край является сейсмически активным регионом, где слабые толчки происходят регулярно, а ощутимые — в среднем раз в несколько лет.

Землетрясение зафиксировали ночью около 2:21 мск. По разным оценкам, магнитуда составила от 4,7 до 4,8. Эпицентр находился в акватории Черного моря. Подземные толчки отчетливо ощутили жители Анапы, Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Очевидцы рассказали о «дрожании стен» и вибрации мебели.

Накануне глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что подземные толчки были зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей — на глубине более 20 км. Разрушений нет, добавил он.

