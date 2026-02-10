«Слава никогда не была целью». Эмме Робертс — 35

Сегодня 35-летний юбилей отмечает американская актриса Эмма Робертс. За более чем два десятилетия в шоу-бизнесе она прошла путь от детского телеканала Nickelodeon до признанной звезды хорроров.

Артистка родилась в Райнбеке в американском штате Нью-Йорк, в семье актера Эрика Робертса — брата актрисы Джулии Робертс — и Келли Каннингем. Родители девочки развелись, когда ей было всего семь месяцев. В детстве она много времени проводила на съемочных площадках вместе с тетей, что во многом определило ее выбор профессии.

Первую роль Эмма Робертс получила в девять лет — в фильме «Кокаин», где сыграла дочь героя Джонни Деппа. Но настоящая слава пришла к ней в 13 лет, когда Nickelodeon утвердил ее на главную роль в подростковом ситкоме «Нетакая».

К 35 годам она снялась более чем в двух десятках фильмов и сериалов. Ключевыми для ее карьеры стали антология «Американская история ужасов», комедийный хоррор «Королевы крика», а также картины «Мы — Миллеры» и «Нерв».

Актриса, сравнивая свою карьеру с творческим путем Джулии Робертс, отмечала, что боится чрезмерной славы.

«Слава никогда не была целью. Я никогда не хотела, чтобы моя слава перевешивала мою работу», — говорила Эмма Робертс.

Она также неоднократно отвергала обвинения в покровительстве тети. По ее словам, та могла бы помочь ей получить одну роль, но никак не десятки.

С 2013 по 2019 годы Робертс состояла в бурных и скандальных отношениях с актером Эваном Питерсом. В июне 2013 года актрису арестовали по обвинению в домашнем насилии. Поводом стал «жаркий спор», после которого Питерса обнаружили с окровавленным носом в номере отеля в Монреале. Хотя мужчина отказался выдвигать обвинения, инцидент серьезно ударил по репутации Робертс: многие СМИ и блогеры обсуждали тему насилия в парах, где агрессором выступает женщина.

В 2020 году артистка родила сына от актера Гарретта Хедлунда. В 2022 году пара распалась, но продолжила совместно воспитывать ребенка. А в июле 2024 года Робертс объявила о помолвке с актером Коди Джоном.