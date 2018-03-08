СМИ: представитель Южной Кореи отправится в США с посланием от Ким Чен Ына

Представитель президента Южной Кореи отправится в США с «засекреченным посланием» от руководства КНДР, передает «Ренхап» со ссылкой на источники.

Как отмечается, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён проинформирует американскую сторону об итогах его визита в КНДР.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в ситуации с Северной Кореей.

6 марта лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи.