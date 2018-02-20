Офис спецпрокурора США по делу «о России» предъявил новые обвинения

Офис спецпрокурора США по российскому делу Роберта Мюллера предъявил новые обвинения, сообщает Bloomberg со ссылкой на обвинительное заключение.

Американский юрист из известной адвокатской фирмы Алекс Ван Дер Зуаан обвиняется в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования.

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Ван Дер Зуаан предоставил ложные сведения относительно периода работы, когда он принимал участие в подготовке доклада к суду над украинским политиком Юлией Тимошенко.

16 февраля офис Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний по делу о «вмешательстве» в выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе Роберта Мюллера нет никаких существенных доказательств российского «вмешательства» в дела США.