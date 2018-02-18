Климкин объяснил срыв встречи «нормандской четверки»

Встреча глав МИД «нормандской четверки» не состоялась, поскольку у немецкой делегации «что-то пошло не так». Об этом написал в своем твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. О встрече в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз — в немецкой делегации», — написал Климкин.

Тем не менее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы украинского МИДа Павла Климкина.