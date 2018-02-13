Лавров: США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда

У Москвы есть подозрения, что США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, США заявляют, что их присутствие в Сирии необходимо сохранить до тех пор, «пока не завяжется устойчивый политический процесс, который должен завершиться приемлемым для всех — читай для США — переходом власти, то есть сменой режима».

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«А в целом у нас такое подозрение — по некоторым другим признакам, о которых я сейчас скажу — что США хотят там остаться надолго, если не навсегда», — сказал Лавров.

Ранее Лавров увидел в действиях США попытку создать квазигосударство в Сирии.