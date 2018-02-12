Источник: Саакашвили уже вылетел в Польшу

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вылетел из Киева в Польшу после того, как был задержан погранслужбой, передает ТСН со ссылкой на источник.

Уточняется, что в 17.00 мск он улетел чартерным рейсом.

Ранее сообщалось, что Саакашвили уже 12 февраля могут выдворить из Украины в Европу, в связи с чем его соратники направляются в Международный аэропорт Борисполь, откуда в 17.25 должен вылететь рейс Киев-Варшава.

Саакашвили был задержан пограничной службой Украины в ресторане в Киеве.