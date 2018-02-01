Глава МИД Италии назвал Россию надежным партнером и поставщиком газа

Во время визита главы итальянского МИДа Анджелино Альфано в Москву состоялась его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министры обсудили деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ситуацию на Украине, а также проблему борьбы с терроризмом и поставки российского газа в Италию. По словам Альфано, Италия стремится прекратить противостояние на юго-востоке Украины.

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«Главный наш посыл – альтернативы минским соглашениям нет. Нельзя допустить дальнейшего сползания ситуации в сторону ухудшения, нельзя, чтобы нарушалось соглашение о прекращении огня. Мы об это вполне ясно заявляли, в том числе, в ходе переговоров с нашими киевскими партнерами. Мы будем прилагать все усилия для разрешения кризиса», — сказал Альфано.

Итальянский министр также назвал поставки российского газа в свою страну «доброй традицией», сообщает RT.

«Даже во времена холодной войны российский газ использовался для отопления домов в Итальянской республике, и ныне мы видим в этом продолжение доброй традиции. Это я к чему? Даже в условиях, когда меньше всего ожидаешь, отношения между Италией и Россией всегда имели и продолжают иметь особый характер», — заявил Альфано.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия всегда была надежным партнером и поставщиком.

Ранее Италия выступила против автоматического продления антироссийских санкций из-за событий на Украине.