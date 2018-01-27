Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии, передает РИА «Новости».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики», — говорится в сообщении.

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Путин отметил, что «итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа».

Также Путин подтвердил готовность к «продолжению конструктивной совместной работы по вопросам двусторонней и международной повестки дня, а также пожелал Милошу Земану здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».

Действующий глава Чехии Милош Земан повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов.