Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии, передает РИА «Новости».
«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики», — говорится в сообщении.
Путин отметил, что «итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа».
Также Путин подтвердил готовность к «продолжению конструктивной совместной работы по вопросам двусторонней и международной повестки дня, а также пожелал Милошу Земану здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».
Действующий глава Чехии Милош Земан повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов.