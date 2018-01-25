В МИДе пообещали ответ на новые санкции США

Россия ответит на новые санкции США, если они будут введены, передает РИА «Новости» заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова.

«Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем. Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента России, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России», — сказал Рябков.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя «заряженность на русофобию» в США является беспрецедентной.

Он также назвал санкции США против России безосновательными и бессмысленными.