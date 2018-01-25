Deutsche Welle: Порошенко нарушил закон ФРГ о борьбе с отмыванием денег

Украинский президент Пётр Порошенко, будучи бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил закон ФРГ о противодействии отмыванию денег, сообщает Deutsche Welle.

Interstarch GmbH, согласно закону об отмывании денег, должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности, ведь они не указаны ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре. Согласно торговому реестру, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина». Эта компания, входящая в холдинг Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро», официально купила 24,95% акций Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным совладельцем завода с долей в 75,05%.

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Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому». Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

«Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95%», — отмечает немецкая телерадиокомпания.

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро, а в случае повторного нарушения - до миллиона евро.