Президент Чехии принял отставку правительства Бабиша

Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства под руководством Андреса Бабиша, об этом сообщает Česká televize.

Формирование кабинета стало невозможным, после того как Бабиш стал подозреваемым в незаконном получении для одной из своих фирм субсидии от ЕС в размере €2 млн. Кроме того, 19 января большинство голосов в парламента было отдано за лишение Бабиша депутатской неприкосновенности.

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После того как чешский президент принял отставку правительства меньшинства Бабиша, он поручил ему сформировать новый кабинет министров.

«Я надеюсь, что Вам удастся сформировать такое правительство, которое сможет получить доверие парламента», — сказал Земан.

Ранее Бабиш заявил об отставке кабинета.