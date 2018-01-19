Германия решила изучить закон о реинтеграции Донбасса

Немецкое правительство оценит закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.

«Этот закон очень свеж, мы должны будем оценить текст, сегодня не может быть окончательной оценки», — сказал Зайберт на брифинге.

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Ранее депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» предложили отменить результаты голосования по закону о реинтеграции Донбасса.

Накануне Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия называется «государством-агрессором», а неподконтрольные районы Донецкой и Луганской области и Крым определяются как «временно оккупированные территории».